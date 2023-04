Cittadino trova un trucco per non pagare le multe stradali: ecco cosa gli è successo

Multe stradali, il trucco dei furbetti per non pagarle

Le multe stradali sono una delle principali fonti di entrate per le casse dello Stato. Ogni anno, milioni di italiani sono costretti a pagare multe salate per aver violato le regole del codice della strada. Ma c’è un trucco che alcuni furbetti stanno usando per evitare di pagare le multe.

Si tratta di una tecnica nota come “multe stradali a vuoto”. Si tratta di una tecnica che prevede di inviare una lettera al Comune o all’ente che ha emesso la multa, in cui si contesta la multa stessa. La lettera deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di ricezione della multa.

In questa lettera, il destinatario deve spiegare perché ritiene che la multa sia ingiusta. Se il Comune o l’ente non risponde entro 60 giorni, la multa viene annullata automaticamente.

Questa tecnica è stata usata con successo da un cittadino di Roma, che ha ricevuto una multa per aver parcheggiato in una zona vietata. Il cittadino ha inviato una lettera al Comune, in cui ha spiegato che non era a conoscenza del divieto di parcheggio. Dopo 60 giorni, il Comune non ha risposto alla lettera e la multa è stata annullata.

Questa tecnica può essere usata anche per contestare altri tipi di multe, come quelle per eccesso di velocità o per guida in stato di ebbrezza. Tuttavia, è importante ricordare che questa tecnica non è infallibile. Se il Comune o l’ente risponde alla lettera, la multa non verrà annullata.

Inoltre, è importante ricordare che questa tecnica non è un modo per evitare di pagare le multe. Se il Comune o l’ente risponde alla lettera e conferma la validità della multa, il destinatario deve pagare la multa entro i termini previsti.

In conclusione, la tecnica delle multe stradali a vuoto può essere un modo per contestare una multa ingiusta. Tuttavia, è importante ricordare che non è un modo per evitare di pagare le multe. Se il Comune o l’ente conferma la validità della multa, il destinatario deve pagare la multa entro i termini previsti.