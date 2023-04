Auto rubate in 1 minuto: nuova tecnica senza chiavi

Nuova tecnica di furto auto: gli basta 1 minuto mentre sei al bar

Negli ultimi anni, i ladri di auto hanno sviluppato una nuova tecnica di furto che richiede solo un minuto per portare via un’auto. Questa tecnica, nota come “furto senza chiavi”, è diventata sempre più popolare tra i ladri di auto, poiché è molto più veloce e meno rischiosa rispetto alle tecniche tradizionali.

Come funziona il furto senza chiavi

Il furto senza chiavi è una tecnica di furto che utilizza un dispositivo elettronico per bypassare il sistema di sicurezza dell’auto. Il dispositivo è in grado di emulare una chiave dell’auto, consentendo al ladro di accedere all’auto e di avviarla senza l’utilizzo delle chiavi.

Il dispositivo viene inserito nella porta dell’auto e, una volta attivato, invia un segnale al sistema di sicurezza dell’auto, bypassandolo. Il ladro può quindi avviare l’auto e portarla via in pochi minuti.

Come prevenire il furto senza chiavi

Esistono alcuni modi per prevenire il furto senza chiavi. Il primo è quello di installare un sistema di sicurezza aggiornato sulla propria auto. Questo sistema può essere acquistato presso un negozio di accessori auto o presso un’officina autorizzata.

Inoltre, è importante non lasciare mai l’auto incustodita. Se si deve lasciare l’auto in un parcheggio o in una strada, è consigliabile parcheggiarla in un luogo ben illuminato e ben sorvegliato.

Infine, è importante non lasciare mai le chiavi dell’auto in luoghi accessibili ai ladri. Se si deve lasciare l’auto in un parcheggio o in una strada, è consigliabile portare le chiavi con sé o nasconderle in un luogo sicuro.

Conclusione

Il furto senza chiavi è una tecnica di furto sempre più diffusa tra i ladri di auto. Per prevenire questo tipo di furto, è importante installare un sistema di sicurezza aggiornato sulla propria auto, non lasciare mai l’auto incustodita e non lasciare le chiavi dell’auto in luoghi accessibili ai ladri. Seguendo questi semplici consigli, è possibile prevenire il furto senza chiavi e proteggere la propria auto.