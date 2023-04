Nuova legge: fatti annullare le multe Autovelox | Risarcimento fino a 100€

Autovelox: finalmente arriva la nuova legge

L’Italia è uno dei paesi europei con il più alto numero di autovelox. Questi dispositivi sono stati introdotti per aumentare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti. Tuttavia, molti automobilisti si sono lamentati del fatto che le multe erano troppo alte e che non c’erano modi per contestarle.

Ora, finalmente, è arrivata una nuova legge che cambierà le cose. La legge prevede che le multe per eccesso di velocità possano essere annullate se l’automobilista dimostra di aver rispettato i limiti di velocità. Inoltre, se l’automobilista è stato multato ingiustamente, ha diritto a un risarcimento.

Come funziona la nuova legge

La nuova legge prevede che l’automobilista possa presentare ricorso contro la multa entro 60 giorni dalla data di notifica. Per farlo, dovrà presentare una documentazione che dimostri che ha rispettato i limiti di velocità. Ad esempio, potrebbe presentare una foto della strada in cui è stato multato, una foto del veicolo o una registrazione del GPS.

Se la documentazione presentata dimostra che l’automobilista ha rispettato i limiti di velocità, la multa verrà annullata. Inoltre, se l’automobilista è stato multato ingiustamente, ha diritto a un risarcimento.

Come presentare ricorso

Per presentare ricorso contro una multa, l’automobilista dovrà compilare un modulo di ricorso e inviarlo all’ente che ha emesso la multa. Il modulo di ricorso può essere scaricato dal sito web dell’ente o può essere richiesto presso un ufficio postale.

Una volta inviato il modulo di ricorso, l’ente che ha emesso la multa avrà 60 giorni di tempo per rispondere. Se la documentazione presentata dimostra che l’automobilista ha rispettato i limiti di velocità, la multa verrà annullata. Inoltre, se l’automobilista è stato multato ingiustamente, ha diritto a un risarcimento.

Conclusione

La nuova legge sugli autovelox è un passo importante per garantire che gli automobilisti siano trattati in modo equo. La legge prevede che le multe per eccesso di velocità possano essere annullate se l’automobilista dimostra di aver rispettato i limiti di velocità. Inoltre, se l’automobilista è stato multato ingiustamente, ha diritto a un risarcimento.

Questa nuova legge è un segnale positivo per gli automobilisti italiani, che finalmente hanno la possibilità di contestare le multe e ottenere un risarcimento se sono stati multati ingiustamente.