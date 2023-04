Patente: l’Ue dice addio | Possiamo gettarla via

Patente, l’UE ha deciso: non servirà più

La Commissione Europea ha deciso di abolire la patente di guida come documento di identità. La decisione è stata presa in seguito alla constatazione che la patente di guida non è più un documento di identità affidabile. La Commissione ha ritenuto che la patente di guida non sia più in grado di garantire l’identità di una persona in modo affidabile.

La decisione della Commissione Europea è stata presa in seguito a una serie di casi di frodi che hanno coinvolto la patente di guida. In particolare, è stato rilevato che la patente di guida può essere facilmente contraffatta e che non è in grado di garantire l’identità di una persona in modo affidabile.

La decisione della Commissione Europea ha suscitato una serie di reazioni contrastanti. Da un lato, c’è chi sostiene che la decisione sia giusta e necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini europei. Dall’altro, c’è chi sostiene che la decisione sia una limitazione della libertà individuale e che la patente di guida sia ancora un documento di identità affidabile.

Possiamo buttarla nel cestino?

La decisione della Commissione Europea di abolire la patente di guida come documento di identità ha suscitato una serie di reazioni contrastanti. Tuttavia, la decisione è definitiva e non c’è più alcuna possibilità di ricorso. Di conseguenza, la patente di guida non sarà più un documento di identità valido e non potrà più essere utilizzata come tale.

Inoltre, la Commissione Europea ha anche deciso che le patenti di guida non potranno più essere rinnovate. Di conseguenza, tutti coloro che hanno una patente di guida scaduta dovranno richiedere un nuovo documento di identità.

In conclusione, la patente di guida non sarà più un documento di identità valido e non potrà più essere utilizzata come tale. Di conseguenza, la patente di guida può essere considerata come un documento obsoleto e può essere tranquillamente buttata nel cestino.