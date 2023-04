Multa se metti libretto in macchina: legge parla chiaro

Libretto di circolazione, scatta la multa se lo metti in macchina così: la legge parla chiaro

Il libretto di circolazione è un documento obbligatorio per tutti i veicoli a motore, sia a due che a quattro ruote, che devono circolare su strada. Si tratta di un documento che contiene tutte le informazioni relative al veicolo, come il numero di targa, il numero di telaio, il numero di motore, la data di immatricolazione, il nome e l’indirizzo del proprietario, ecc.

In Italia, la legge prevede che il libretto di circolazione sia sempre presente a bordo del veicolo, in modo che possa essere mostrato ai funzionari della polizia stradale in caso di controllo. Se il libretto non è presente, il proprietario del veicolo può essere multato.

Tuttavia, ci sono alcune regole da seguire per assicurarsi che il libretto sia sempre in regola. Innanzitutto, è necessario che il libretto sia sempre aggiornato. Se il veicolo è stato sottoposto a modifiche, come ad esempio un cambio di proprietario o un cambio di targa, è necessario che queste informazioni siano aggiornate nel libretto.

Inoltre, è importante che il libretto sia sempre conservato in buone condizioni. Se il libretto è danneggiato o deteriorato, è necessario sostituirlo con uno nuovo. Inoltre, è importante che il libretto sia sempre conservato in un luogo sicuro, lontano da fonti di calore o umidità.

Infine, è importante ricordare che il libretto di circolazione non deve mai essere messo in macchina. La legge italiana prevede che il libretto sia sempre conservato fuori dal veicolo, in modo che possa essere mostrato ai funzionari della polizia stradale in caso di controllo. Se il libretto viene messo in macchina, il proprietario del veicolo può essere multato.

In conclusione, è importante ricordare che il libretto di circolazione è un documento obbligatorio per tutti i veicoli a motore che circolano su strada. È necessario che il libretto sia sempre aggiornato e conservato in buone condizioni, e che non venga mai messo in macchina. Se queste regole non vengono rispettate, il proprietario del veicolo può essere multato.