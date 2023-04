Nuova Ducati Diavel V4: 13 chili in meno, più aggressiva

Nuova Ducati Diavel V4: la maxi nuda si alleggerisce di 13 chili e diventa più aggressiva

La Ducati Diavel V4 è una moto che ha fatto parlare di sé sin dal suo lancio nel 2021. La moto è stata progettata per offrire un’esperienza di guida unica, con un design aggressivo e una potenza eccezionale. Ora, Ducati ha annunciato un aggiornamento per la Diavel V4, che la rende ancora più aggressiva e leggera.

Design

Il design della Nuova Ducati Diavel V4 è stato aggiornato per renderlo ancora più aggressivo. La moto ha una linea più pulita e una maggiore enfasi sui dettagli. Il serbatoio è stato ridisegnato per essere più stretto e più aerodinamico, mentre la sella è stata ridisegnata per offrire una maggiore comodità. La moto è stata anche dotata di una nuova strumentazione digitale, che offre una maggiore visibilità e una migliore esperienza di guida.

Prestazioni

La Nuova Ducati Diavel V4 è dotata di un motore V4 da 1.100 cc, che offre una potenza massima di 162 CV a 9.500 giri/min. Il motore è abbinato a un cambio a sei marce, che offre una guida più fluida e una maggiore reattività. La moto è anche dotata di una nuova forcella anteriore, che offre una maggiore stabilità e una migliore maneggevolezza.

Peso

Uno dei maggiori vantaggi della Nuova Ducati Diavel V4 è il suo peso. La moto è stata progettata per essere più leggera, con un peso di soli 207 kg. Questo significa che la moto è più facile da manovrare e offre una migliore esperienza di guida.

Conclusione

La Nuova Ducati Diavel V4 è una moto che offre un’esperienza di guida unica. Il design aggressivo e la potenza eccezionale rendono la moto una scelta ideale per chi cerca una moto potente e divertente da guidare. Inoltre, il peso ridotto rende la moto più maneggevole e facile da guidare. Se stai cercando una moto potente e divertente, la Nuova Ducati Diavel V4 è un’ottima scelta.