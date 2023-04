Esasperazione dei cittadini: 10.000 multe in 2 mesi da autovelox più pericoloso d’Italia

L’autovelox più pericoloso d’Italia è qui: esposto in procura dei cittadini esasperati I Diecimila multe in due mesi

L’autovelox più pericoloso d’Italia è stato installato a Sanremo, in provincia di Imperia. La presenza dell’autovelox ha causato una vera e propria rivolta tra i cittadini, che hanno presentato un esposto in procura per denunciare l’abuso.

Secondo le stime, in soli due mesi l’autovelox ha emesso oltre 10.000 multe. La maggior parte delle multe sono state comminate ai cittadini che transitavano sulla strada provinciale, che collega Sanremo a Ventimiglia.

I cittadini hanno denunciato che l’autovelox è stato installato in modo illegale e senza alcun preavviso. Inoltre, hanno sottolineato che l’autovelox è stato posizionato in un punto in cui la velocità massima consentita è di 50 km/h, ma l’autovelox è stato impostato per rilevare velocità fino a 70 km/h.

Inoltre, i cittadini hanno sottolineato che l’autovelox è stato installato in un punto in cui la visibilità è scarsa, rendendo difficile per i conducenti vedere l’autovelox in tempo per rallentare.

Inoltre, i cittadini hanno sottolineato che l’autovelox è stato installato in un punto in cui la segnaletica stradale è scarsa, rendendo difficile per i conducenti capire che stanno entrando in una zona in cui è presente un autovelox.

Le reazioni dei cittadini

I cittadini di Sanremo sono esasperati dall’installazione dell’autovelox e hanno deciso di presentare un esposto in procura per denunciare l’abuso.

Inoltre, i cittadini hanno organizzato una manifestazione di protesta contro l’autovelox, in cui hanno esposto cartelli con slogan come “No all’autovelox abusivo” e “Basta multe ingiuste”.

Inoltre, i cittadini hanno inviato una petizione al sindaco di Sanremo, chiedendo che l’autovelox venga rimosso.

La posizione del sindaco

Il sindaco di Sanremo ha dichiarato che l’autovelox è stato installato per garantire la sicurezza dei cittadini e che non c’è alcun abuso.

Inoltre, il sindaco ha sottolineato che l’autovelox è stato installato in un punto in cui la velocità massima consentita è di 50 km/h e che l’autovelox è stato impostato per rilevare velocità fino a 70 km/h.

Inoltre, il sindaco ha sottolineato che l’autovelox è stato installato in un punto in cui la segnaletica stradale è adeguata e che i cittadini sono stati avvisati dell’installazione dell’autovelox.

Conclusione

Il sindaco di Sanremo ha dichiarato che l’autovelox è stato installato per garantire la sicurezza dei cittadini e che non c’è alcun abuso. Tuttavia, i cittadini sono ancora esasperati e chiedono che l’autovelox venga rimosso.