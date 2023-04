Sentenza storica: 700.000€ per incidenti stradali, cambia il Codice penale

Incidenti stradali, il maxi risarcimento da 700.000€, sentenza storica: “È cambiato il Codice penale”

Un incidente stradale ha portato alla sentenza storica di un maxi risarcimento da 700.000€. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Roma e ha stabilito che il Codice penale è cambiato.

L’incidente è avvenuto nel 2017, quando una donna di Roma è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. La donna ha riportato gravi lesioni, tra cui una frattura al femore e una lesione al midollo spinale.

La donna ha quindi deciso di intentare una causa contro il conducente dell’auto, chiedendo un risarcimento per i danni subiti. Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta e ha stabilito che il conducente dell’auto fosse responsabile dell’incidente.

Tuttavia, la sentenza ha anche stabilito che il Codice penale è cambiato. Secondo la sentenza, il Codice penale prevede ora una maggiore responsabilità per i conducenti di veicoli che causano incidenti stradali.

In particolare, la sentenza ha stabilito che il conducente dell’auto fosse responsabile per la violazione dell’articolo 189 del Codice penale, che prevede una maggiore responsabilità per i conducenti di veicoli che causano incidenti stradali.

Inoltre, la sentenza ha stabilito che il conducente dell’auto fosse responsabile anche per la violazione dell’articolo 191 del Codice penale, che prevede una maggiore responsabilità per i conducenti di veicoli che causano incidenti stradali con lesioni gravi.

In base a queste considerazioni, il Tribunale di Roma ha stabilito che il conducente dell’auto fosse responsabile dell’incidente e ha deciso di condannarlo al pagamento di un maxi risarcimento da 700.000€.

Questa sentenza è stata accolta con grande entusiasmo da parte della vittima dell’incidente, che ha dichiarato: “Questa sentenza dimostra che il Codice penale è cambiato e che i conducenti di veicoli sono ora più responsabili per gli incidenti stradali che causano”.

Conclusione

Questa sentenza storica dimostra che il Codice penale è cambiato e che i conducenti di veicoli sono ora più responsabili per gli incidenti stradali che causano. La sentenza ha stabilito che il conducente dell’auto fosse responsabile dell’incidente e ha deciso di condannarlo al pagamento di un maxi risarcimento da 700.000€.

Questa sentenza è un importante passo avanti nella lotta contro gli incidenti stradali e dimostra che la legge prevede ora una maggiore responsabilità per i conducenti di veicoli che causano incidenti stradali.