Yamaha Téneré 700: Estrema e Ovunque!

Moto Yamaha Téneré 700: non è per nulla tenera

La Yamaha Téneré 700 è una moto da enduro che offre una combinazione di potenza, maneggevolezza e versatilità. La moto è stata progettata per affrontare qualsiasi tipo di terreno, dalle strade sterrate alle piste più impegnative. La Yamaha Téneré 700 è una moto che offre un’esperienza di guida unica, con una potenza di 700 cc e una maneggevolezza eccezionale.

Caratteristiche

La Yamaha Téneré 700 è dotata di un motore a quattro tempi da 689 cc, che offre una potenza massima di 75 CV a 9.000 giri/min. Il motore è abbinato a un cambio a sei marce, che offre una guida fluida e reattiva. La moto è dotata di una forcella anteriore a steli rovesciati da 43 mm, che offre una buona stabilità e una guida precisa. La sospensione posteriore è un monoammortizzatore regolabile, che offre una buona trazione e una guida confortevole.

Design

La Yamaha Téneré 700 è una moto dal design moderno e aggressivo. La moto è dotata di una carenatura in plastica resistente, che offre una buona protezione contro gli elementi. La moto è dotata di una sella confortevole, che offre una buona posizione di guida. La moto è dotata di una serie di accessori, tra cui una presa di corrente, una presa USB, una presa per casco e una presa per telefono.

Prestazioni

La Yamaha Téneré 700 offre un’eccellente esperienza di guida. La moto è dotata di una buona accelerazione, che permette di raggiungere velocità elevate in breve tempo. La moto è dotata di una buona maneggevolezza, che permette di affrontare qualsiasi tipo di terreno. La moto è dotata di una buona trazione, che permette di affrontare qualsiasi tipo di terreno.

Conclusione

La Yamaha Téneré 700 è una moto da enduro che offre una combinazione di potenza, maneggevolezza e versatilità. La moto è dotata di un motore potente, di una buona maneggevolezza e di una buona trazione. La moto è dotata di un design moderno e aggressivo, che offre una buona protezione contro gli elementi. La moto offre un’eccellente esperienza di guida, con una buona accelerazione, una buona maneggevolezza e una buona trazione. La Yamaha Téneré 700 è una moto che offre un’esperienza di guida unica e che può affrontare qualsiasi tipo di terreno.